Российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ возле населенного пункта Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
В результате действий подразделений группировки войск «Север» украинская армия потеряла на Харьковском направлении до 45 военных и один автомобиль.
«Южная» группировка войск в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю и отразила две контратаки ВСУ. Противник потерял до 245 единиц личного состава и три боевые бронированные машины.
Министерство обороны в ежедневной сводке также сообщило, что российские военные нанесли поражение военным аэродромам, цехам сборки и местам хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники армии Украины и иностранных наемников.
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