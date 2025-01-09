Российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ возле населенного пункта Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны .

В результате действий подразделений группировки войск «Север» украинская армия потеряла на Харьковском направлении до 45 военных и один автомобиль.

«Южная» группировка войск в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю и отразила две контратаки ВСУ. Противник потерял до 245 единиц личного состава и три боевые бронированные машины.

Министерство обороны в ежедневной сводке также сообщило, что российские военные нанесли поражение военным аэродромам, цехам сборки и местам хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники армии Украины и иностранных наемников.