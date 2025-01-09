Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и отразили шесть контратак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бойцы нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Ковшаровка, Двуречная, Новая Кругляковка, Западное и Ивановка.

«Потери противника составили до 480 военнослужащих», — заявили в Минобороны.

Украинские боевики лишились танка, трех боевых бронированных машин, бронетранспортера Rosomak, бронемашины «Козак», трех авто, трех артиллерийских оружий, двух станций РЭБ и пяти складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки Вооруженных сил Украины. В этой зоне ответственности боевики потеряли до 245 военнослужащих, три боевые бронемашины и пять пикапов.