МО: ВСУ потеряли до 510 военных и иностранную технику в зоне действий «Центра»

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские бойцы отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ.

Противник понес значительные потери: военные уничтожили до 510 солдат, пять единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты, бронетранспортеры M113 американского производства и VAB французского производства, а также шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Накануне подразделения «Южной» группировки войск отразили три атаки Вооруженных сил Украины и взяли в плен 18 военнослужащих. Потери ВСУ составили более 280 солдат.

За минувшие сутки российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и местам хранения беспилотников ВСУ. Генштаб Украины назвал сложной обстановку на всей линии боевого соприкосновения. Российские военные продолжили наступление на Купянском направлении, бойцы расширили плацдарм в районе поселка Двуречное.