Контратака украинской армии провалилась в Сумской области, приведя к потере 80% штурмовой группы 225-го полка. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового. В ходе отражения атаки уничтожено до 80% штурмовой группы врага», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, остальные боевики отступили. Также в силовых структурах отметили, что военные 120-й бригады территориальной обороны массово убегают, самовольно оставляя позиции. Это связано с тем, что командиры решили отправить их в распоряжение 57-й мотопехотной бригады в попытке улучшить ситуацию в Волчанске.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России освободили Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской. ВСУ потеряли более 315 военных, пять автомобилей, три бронемашины, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.