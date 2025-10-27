РИА «Новости»: в ВСУ отметили массовые случаи дезертирства в районе Симоновки

Боевики 120-й бригады территориальной обороны ВСУ начали массово дезертировать из-за решения командования. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

По его данным, командование в попытках удержать позиции в Волчанске в Харьковской области решило передать военных 120-й бригады в распоряжение 57-й мотопехотной бригады.

В итоге в дислоцированных в районе Симоновки подразделениях стали фиксироваться случаи дезертирства.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович рассказал, что ВСУ атаковали плотину в селе Графовка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Он уточнил, что власти Украины хотели разрушить дамбу, чтобы втянуть союзников в противостояние.

Украинские боевики обстреляли объект из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Если ВСУ подорвут плотину, то в первую очередь пострадают жители Волчанска.