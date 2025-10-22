Бойцы «Востока» взяли под контроль Павловку в Запорожской области, а в Днепропетровской группировка войск «Центр» освободила Ивановку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Павловка Запорожской области», — заявили в ведомстве.

Российские войска нанесли поражение подразделениям трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и одной бригады теробороны в районах населенных пунктов Орестополь, Александровка, Алексеевка Днепропетровской области, Зеленый Гай, Вишневое, Новоуспеновское и Рыбное Запорожской области.

Украинские боевики потеряли более 315 военных, три бронемашины, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и два артиллерийских орудия.

При освобождении Ивановки в Днепропетровской области потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа.

Ранее ВС России освободили Ленино в ДНР. Село расположено на границе с Днепропетровской областью.