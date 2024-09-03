ВСУ попытались ударить по Тверской области

ВСУ попытались атаковать Тверскую область, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, жители микрорайона Мигалово слышат громкие звуки примерно с 23:00. По предварительным данным, сбили несколько целей в воздухе.

При этом официальной информации пока не было.

В ночь на 2 сентября дежурные средства ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью и Черным морем. Как отметили в Минобороны России, это были беспилотники самолетного типа.

Также в результате атаки ВСУ детский сад в Белгороде получил повреждения. Губернатор Вячеслав Гладков показал снимки с места ЧП. На кадрах видно, что одна часть здания полностью разрушена.

По данным Shot, украинские националисты могли обстрелять город из реактивной системы залпового огня Vampire.