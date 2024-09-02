Детский сад в Белгороде частично разрушило после обстрела ВСУ

Утром в понедельник, 2 сентября, украинские боевики снова обстреляли Белгород. Известно о попадании по детскому саду на улице Горького. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Предварительно, ВСУ ударили по городу из реактивной системы залпового огня Vampire. В городе в результате прилета зафиксировали несколько очагов возгорания. Повреждения получили некоторые автомобили.

Telegram-канала Baza также сообщил о попадании по детскому саду. Официального подтверждения информации пока не было.

В 05:52 по московскому времени губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — написал он в Telegram-канале.

До этого в регионе ввели режим опасности атаки беспилотников. Его отменили спустя полтора часа.