Детский сад в Белгороде частично разрушило после обстрела ВСУ

Shot: здание детского сада пострадало при обстреле Белгорода 2 сентября

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Утром в понедельник, 2 сентября, украинские боевики снова обстреляли Белгород. Известно о попадании по детскому саду на улице Горького. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Предварительно, ВСУ ударили по городу из реактивной системы залпового огня Vampire. В городе в результате прилета зафиксировали несколько очагов возгорания. Повреждения получили некоторые автомобили.

Telegram-канала Baza также сообщил о попадании по детскому саду. Официального подтверждения информации пока не было.

В 05:52 по московскому времени губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — написал он в Telegram-канале.

До этого в регионе ввели режим опасности атаки беспилотников. Его отменили спустя полтора часа.

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Fabian Strauch / dpa

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