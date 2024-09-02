Два беспилотника сбили над Белгородской областью и Черным морем за ночь

Минобороны: ПВО за ночь сбила два БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Фото: РИА «Новости»

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Боевики ВСУ пытались атаковать российские территории беспилотниками самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских дрона.

«Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один — над акваторией Черного моря», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранним утром в Белгородской области объявили ракетную опасность. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в городе и районе сработала система ПВО. В самом Белгороде зафиксировали прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Здание детского сада получило серьезные повреждения.

По данным Telegram-канала Shot, украинские боевики могли ударить по Белгороду из РСЗО Vampire.

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Fabian Strauch / dpa

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