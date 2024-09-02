Два беспилотника сбили над Белгородской областью и Черным морем за ночь

Минобороны: ПВО за ночь сбила два БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

Боевики ВСУ пытались атаковать российские территории беспилотниками самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских дрона.

«Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один — над акваторией Черного моря», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранним утром в Белгородской области объявили ракетную опасность. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в городе и районе сработала система ПВО. В самом Белгороде зафиксировали прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Здание детского сада получило серьезные повреждения.

По данным Telegram-канала Shot, украинские боевики могли ударить по Белгороду из РСЗО Vampire.