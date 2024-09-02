Появились фото разрушенного детского сада в Белгороде

Гладков заявил о прямых попаданиях в здания в Белгороде при обстреле ВСУ

Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
Фото: Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Появились фото разрушенного детского сада в результате атаки ВСУ по Белгороду. Снимки опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
Фото: Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Судя по кадрам, детский сад получил серьезные повреждения. Одна часть здания полностью разрушена. Как отметил Гладков, в Белгороде и Белгородском районе утром 2 сентября сработала система противовоздушной обороны.

«В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты», — подчеркнул он.

Также загорелся автомобиль. В поселке Дубовое огонь охватил два дома и четыре машины. Губернатор добавил, что сотрудники МЧС ликвидируют очаги возгорания.

Ранним утром Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в регионе. До этого в области вводили режим опасности атаки беспилотников.

Как сообщил Telegram-канал Shot, украинские боевики могли атаковать Белгород из реактивной системы залпового огня Vampire.

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Fabian Strauch / dpa

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