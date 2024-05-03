03 мая 2024, 22:20
Украина без западной помощи капитулирует за две недели — Боррель
Боррель: без поставок западного оружия Украине конфликт завершится за две недели
Без западной помощи украинский конфликт завершится «за две недели». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова передало РИА «Новости».
«Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить [конфликт] на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — сказал он.
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По словам Борреля, если поставки вооружений прекратят, то ВСУ не смогут сопротивляться российским войскам, армии придется сдаться, и конфликт завершится.
Также глава дипломатии ЕС задался вопросом, «хотят ли этого в Европе?». Сам себе он ответил, что не хочет подобного урегулирования ситуации на Украине.
Как отметил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург, украинским союзникам следует прекратить поставлять оружие стране, тем самым усугубляя ситуацию. Вместо этого он призвал помочь Украине организовать переговоры с Россией.
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