Спецоперация 03 мая 2024, 22:20 Украина без западной помощи капитулирует за две недели — Боррель Боррель: без поставок западного оружия Украине конфликт завершится за две недели Freepik

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Без западной помощи украинский конфликт завершится «за две недели». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова передало РИА «Новости».

«Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить [конфликт] на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — сказал он.

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По словам Борреля, если поставки вооружений прекратят, то ВСУ не смогут сопротивляться российским войскам, армии придется сдаться, и конфликт завершится.

Также глава дипломатии ЕС задался вопросом, «хотят ли этого в Европе?». Сам себе он ответил, что не хочет подобного урегулирования ситуации на Украине.

Как отметил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург, украинским союзникам следует прекратить поставлять оружие стране, тем самым усугубляя ситуацию. Вместо этого он призвал помочь Украине организовать переговоры с Россией.