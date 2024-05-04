Украине предсказали катастрофу из-за задержек поставок оружия | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 08:38 Украине предсказали катастрофу из-за задержек поставок оружия Депутат Рады Дубинский: без западного оружия Украина столкнется с катастрофой Cpl. Jackson Dukes/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украина столкнулась с большими проблемами из-за нехватки оружия, поэтому задержки в поставках могут привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал статью Associated Press о недостатке на Украине техники для строительства оборонительных укреплений и бюрократических проблемах. Он раскритиковал США и украинское руководство из-за провалов ВСУ.

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«Они правда думали, что „прорывной“ пакет помощи союзников, рассчитанный на короткое — в пределах трех месяцев — контрнаступление позволит отбросить ВС РФ на границы 91 года, и нам оборонятся вообще не придется?» — задался вопросом парламентарий.

Дубинский также напомнил о высказывании вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, которая подтвердила, что у страны нет плана «Б» на случай возникновения проблем с помощью от США.

«Прекращение и задержка в поставках могут иметь катастрофические последствия. И русские, к сожалению, это тоже понимают», — заключил депутат.

Ранее газета Politico назвала причину, по которой США боятся передавать ВСУ беспилотники MQ-9 Reaper. Американские военные боятся, что дроны собьют ВС России и изучат аппараты.