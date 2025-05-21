ВСУ почти все потеряли в Гуеве — Алаудинов

Российские войска ликвидировали почти все силы противника, брошенные Украиной на захват села Гуево в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с РИА «Новости» .

«Мы реально можем сказать, что противник бросил достаточно серьезные силы на то, чтобы взять Гуево и Глушковский район. Как вы видите, это ему не удалось», — сказал он, отметив, что ВСУ понесли очень большие потери.

По его словам, украинская армия лишилась почти всех ресурсов на этом направлении.

Ранее в Минобороны сообщили, что с начала спецоперации украинские силы потеряли более 74 тысяч военных в Курской области. Также ВСУ лишились 406 танков, свыше двух тысяч бронированных машин, 54 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другой военной техники.