С начала спецоперации украинские вооруженные силы потеряли больше 74 тысяч боевиков в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также противник лишился 406 танков, 333 боевых машин пехоты, 606 артиллерийских орудий, больше двух тысяч боевых бронированных машин, 54 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в числе которых 13 HIMARS, семи MLRS американского производства и множества другой техники.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в Минобороны.

За неделю российские бойцы нанесли восемь ударов по инфраструктуре и военно-промышленным предприятиям на Украине, а также местам дислокации ВСУ.

ВС России освободили населенные пункты Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области.