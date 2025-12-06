Дезертирство в Вооруженных силах Украины резко ускорилось. Она может потерять контроль над Одессой, сообщил журналист Пол Стейган в колонке на Steigan .

«Что бы ни говорил опереточный полковник Палле Идстебе, украинская армия разваливается прямо на наших глазах. Вопрос теперь в том, насколько сокрушительным будет поражение», — сказал он.

В 2025 году, по подсчетам Стейгана, дезертировали 182 тысячи украинских солдат. Это вдвое больше, чем год назад и несопоставимо с данными первых лет конфликта: 10 тысяч человек в 2022 году и 25 тысяч в 2023-м.

Автор статьи заявил, что российские войска продолжат наступление и борьбу на истощение. Он согласился с прогнозами коллег, что она займет Одессу ради контроля над побережьем Черного моря. Запад сможет предотвратить это, только если прекратит поддерживать Украину и предложит России адекватные гарантии безопасности.

Ранее стало известно, что страны Европы, публично поддержавшие киевский режим, потратили на газ из России больше, чем на помощь Украине. «Известия» сообщили, что на это указали в Госдепе США.