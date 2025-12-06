Замгоссекретаря Ландау: ЕС потратили за закупку газа у РФ больше, чем на Украину

Европа потратила на закупки российского газа в 2022–2024 годах больше денег, чем на помощь Украине. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау сообщил об этом в соцсети X .

Он вступил в полемику с военным аналитиком Джимми Раштоном, которому не понравился «длинный, ворчливый, ноющий пост» о поездке Ландау в Брюссель. Госсекретарь припомнил ему, что Евросоюз лишь на словах поддержал украинцев. На самом деле, европейцы продолжили пополнять российскую казну платежами за энергоносители.

«Вы знали, что нации Европы на самом деле отправили значительно больше денег России с 2022 до 2024, чем они дали Украине?» — сказал Ландау.

Несмотря на многочисленные санкции, Евросоюз введет запрет на долгосрочные газовые контракты с Россией лишь в 2027 году. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупредил, что Словакия и Венгрия откажутся от эмбарго.