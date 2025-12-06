Украине следует выиграть время для улучшения позиций, чтобы заключить мирное соглашение с Россией на приемлемых для себя условиях. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире украинского телеканала «Общественное» .

«Нам необходимо максимально затягивать мирные договоренности и улучшать позиции, иначе нас заставят сделать то, чего мы не заслужили», — сказал он.

Нардеп предупредил, что пока бессмысленно идти на переговоры и требовать справедливости. Костенко выразил уверенность в невозможности договориться в нынешних условиях.

Ранее о слабой переговорной позиции Украины заявил президент США Дональд Трамп. Он упрекнул киевский режим в отказе от урегулирования год назад. Теперь же у президента Украины Владимира Зеленского, по его мнению, не осталось козырей.