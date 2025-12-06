В Верховной раде призвали затягивать переговоры с Россией
Нардеп Костенко: Украине следует затягивать мирные переговоры и улучшать позиции
Украине следует выиграть время для улучшения позиций, чтобы заключить мирное соглашение с Россией на приемлемых для себя условиях. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире украинского телеканала «Общественное».
«Нам необходимо максимально затягивать мирные договоренности и улучшать позиции, иначе нас заставят сделать то, чего мы не заслужили», — сказал он.
Нардеп предупредил, что пока бессмысленно идти на переговоры и требовать справедливости. Костенко выразил уверенность в невозможности договориться в нынешних условиях.
Ранее о слабой переговорной позиции Украины заявил президент США Дональд Трамп. Он упрекнул киевский режим в отказе от урегулирования год назад. Теперь же у президента Украины Владимира Зеленского, по его мнению, не осталось козырей.