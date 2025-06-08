ВСУ перебросили часть подразделений из-под Каменки

Украинское командование вывело часть подразделений ВСУ на ряде участков фронта у Каменки и Строевки в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он пояснил, что противник опасается попасть в окружение на данном участке фронта.

«Вместе с тем за ними остается еще несколько ключевых стратегических опорных пунктов, которые как раз и позволяют контролировать широкий участок фронта. Это, естественно, пока затрудняет нам продвижение на данном участке местности», — сказал он.

До этого военный эксперт сообщил, что подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили, перегруппировавшись, на вторую и третью линии обороны на участке Строевка-Каменка.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные начали окружать группировку ВСУ, засевшую в харьковской Радьковке и ее окрестностях. Боевики ВСУ заняли круговую оборону, удерживая небольшой участок местности юго-западнее села.