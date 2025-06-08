ВС РФ начали брать ВСУ в огневой мешок в Харьковской области

Российские военные начали окружать группировку ВСУ в населенном пункте Радьковка в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши парни занимаются окружением всей той группировки противника, которая засела в Радьковке и ее окрестностях», — сказал он.

По его словам, дислоцированные у Радьковки украинские боевики заняли круговую оборону. Солдаты ВСУ сейчас контролируют только небольшой участок местности юго-западнее населенного пункта. Только через него Киев еще и может перебрасывать снабжение и подкрепление.

Марочко пояснил, что в этом районе сложный рельеф местности. Кроме того, ВСУ создали там серьезные фортификационные сооружения, но «наши парни занимаются ими».

Ранее Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ на ряде участков в Сумской области сумели продвинуться на полтора километра, вклинившись в оборону противника.