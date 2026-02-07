Российские войска установили контроль над селом Чугуновка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

В этот же день ведомство подтвердило, что штурмовики группировки войск «Север» выбили украинских боевиков из Поповки в Сумской области.

За январь российская армия освободила в зоне проведения спецоперации 24 населенных пункта. В запорожской области группировок войск «Восток» и «Днепр» выбили боевиков ВСУ из 10 сел и поселков, в том числе из Терноватого, Новояковлевки, Речного и Зеленого.

В Донецкой Народной Республике военнослужащие Центра» и Южной группировки взяли под контроль Торецкое, Приволье, Бересток, Закотное, Новопавловку и Бондарное.