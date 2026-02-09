Украинские боевики предприняли попытку контратаки на харьковском направлении возле населенного пункта Чугуновка, задействовав две штурмовые группы. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«На хатненском участке фронта ВСУ двумя штурмовыми группами предприняли попытку вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка. В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство», — заявил собеседник журналистов.

На выходных Минобороны сообщило, что ВС России освободили Чугуновку в Харьковской области. Также ведомство подтвердило, что штурмовики группировки войск «Север» выбили противника из Поповки в Сумской области.

В начале февраля в Харьковской области российские военные освободили село Зеленое. Также бойцы взяли под контроль населенный пункт Сухецкое в ДНР.