ВСУ обстреляли Белгород | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 04:43 ВСУ обстреляли Белгород Shot: ВСУ обстреляли Белгород, в двух районах видно зарево пожара РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли Белгород, в двух районах заметили зарево огня. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

«Полыхают несколько автомобилей в двух районах города. Также выбиты стекла в квартирах жилой многоэтажки», — уточнил канал.

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Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

До этого в Белгороде трижды объявляли сигнал ракетной опасности. Жителей призывали спуститься в укрытия.

Днем ранее украинские боевики а таковали беспилотником село Малиновка, повреждения получил грузовик.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил о смерти восьмого мирного жителя, пострадавшего в результате атаки дронами ВСУ на легковой автомобиль и микроавтобусы. Мужчина получил тяжелые ранения, врачи пытались сделать все для его спасения.