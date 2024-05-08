Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 00:13 Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

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Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона призвала жителей, находящихся на улице, спуститься в укрытия или другое безопасное место.

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«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — добавил Гладков.

Днем ранее губернатор сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино. В результате атаки украинских боевиков пострадала территория промышленного предприятия, так как были посечены складские помещения и емкости. На этот раз обошлось без пострадавших.

Ранее российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.