Число погибших при атаке БПЛА под Белгородом увеличилось до восьми | 360°

Важное 08 мая 2024, 13:08 Число погибших при атаке БПЛА под Белгородом увеличилось до восьми Гладков сообщил о восьмом погибшем при атаке украинскими БПЛА 6 мая РИА «Новости»

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Восьмой мирный житель скончался в результате атаки украинскими дронами на микроавтобусы и легковую машину в Белгородской области 6 мая. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки дронами 6 мая в Борисовском районе погиб еще один мирный житель. В больнице от полученных травм скончался тяжелораненый мужчина. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Приношу родным и близким погибшего свои искренние соболезнования», — написал он.

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Гладков отметил, что в настоящее время в больницах региона находятся 33 пострадавших, среди них трое детей.

«Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, всем оказывают медицинскую помощь. Наши медики находятся на связи со специалистами из федерального центра. На амбулаторное лечение выписали 11 человек», — добавил глава региона.

Украинские боевики 6 мая атаковали беспилотниками легковую машину и два микроавтобуса неподалеку от села Березовка. В автомобилях находились сотрудники группы компаний «Агро-Белогорье», пострадавшим и семьям погибших выплатят более 16 миллионов рублей.