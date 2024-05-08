Грузовик получил повреждения при атаке дрона-камикадзе на белгородское село | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 11:57 Грузовик получил повреждения при атаке дрона-камикадзе на белгородское село Гладков: ВСУ атаковали Малиновку дроном-камикадзе, повредило грузовой автомобиль РИА «Новости»

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Грузовой автомобиль повредило при атаке украинского дрона на село Малиновка. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Населенный пункт расположен в Белгородском районе. В среду, 8 мая, село атаковал дрон-камикадзе.

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«Слава Богу, никто из мирных жителей не пострадал», — подчеркнул Гладков.

Повреждения при атаке получил только грузовик. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

В Минобороны днем 8 мая сообщили о пресечении террористической атаки c применением БПЛА самолетного типа по территории Белгородской области. Около 11:30 дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник, подчеркнули в ведомстве.

Утром в среду в Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности. Гладков призывал жителей, находящихся на улице, спуститься в укрытия или другое безопасное место.