ВСУ не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты во время ночной атаки

Украинская система ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты «Искандер-М» во время ночной атаки. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на сводку Воздушных сил ВСУ.

По данным украинской стороны, Россия применила шесть баллистических ракет, четыре авиационные ракеты Х‑59/69, две противорадиолокационные ракеты Х‑31 и 121 беспилотник. Целями стали военные объекты в Киеве и Одесской области.

Минувшей ночью в украинской столице прогремела серия взрывов. Под удар попали предприятия, задействованные в производстве и хранении БПЛА. На юге страны атаковали портовую инфраструктуру.

По данным Минобороны, российские военные высокоточным оружием попали по предприятиям «Аэродрон» и ЧАО «Фанплит», которые занимались выпуском беспилотников, а также важным логистическим узлам ВСУ — портам «Южный», «Черноморск» и «Измаил».