В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве ночью раздались звуки взрывов. Об этом со ссылкой на украинский телеканал «Общественное» сообщило РИА «Новости» .

В течение 15 минут СМИ Украины опубликовали информацию о повторении взрывов.

Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации республики показала, что воздушную тревогу объявляли в Киеве, Одесской области и частях Сумской.

Telegram-канал Shot сообщил, что пожары вспыхнули на объектах в Днепровском и Дарницком районах. Взрывы также прогремели в Ильичевске, Одесской области, Запорожье, Сумах и в городе Нежин в Черниговской области.

Пресс-служба Минобороны подтвердила, что российские военные ночью ударили по украинским объектам высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками. Армия поразила предприятия в Киеве, портовую инфраструктуру в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. Ранее ударам подверглись логистические центры ВСУ и объекты ТЭК.