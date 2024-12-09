Сальдо: ВСУ не имеют стратегии по удержанию Херсонской области

Украинские войска не настроены на долгосрочное удержание правобережной части Херсонской области. Губернатор российского региона Владимир Сальдо сообщил РИА «Новости» , что они так и не построили новых укреплений.

«На правом берегу Днепра не наблюдается масштабного строительства фортификационных сооружений, что указывает на отсутствие у противника стратегического замысла для долгосрочного удержания территории», — сказал он.

Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины лишь местами создают временные укрепления и проводят отдельные операции в Херсонской области. Он пришел к выводу, что их действия носят тактический характер из-за нехватки ресурсов для полноценной обороны.

Одной из последних неудавшихся вылазок ВСУ стала высадка диверсантов на левом берегу Днепра. Участники операции рассчитывали прорвать российскую линию обороны.