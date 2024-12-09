Украинские войска не настроены на долгосрочное удержание правобережной части Херсонской области. Губернатор российского региона Владимир Сальдо сообщил РИА «Новости», что они так и не построили новых укреплений.
«На правом берегу Днепра не наблюдается масштабного строительства фортификационных сооружений, что указывает на отсутствие у противника стратегического замысла для долгосрочного удержания территории», — сказал он.
Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины лишь местами создают временные укрепления и проводят отдельные операции в Херсонской области. Он пришел к выводу, что их действия носят тактический характер из-за нехватки ресурсов для полноценной обороны.