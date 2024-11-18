ВС России предотвратили прорыв ДРГ с боевиком-женщиной на Херсонском направлении

Российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов на Херсонском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

В составе украинской диверсионной группы находилась военнослужащая-женщина. Всего известно о трех уничтоженных националистах.

Украинские ДРГ не оставляют попыток прорваться на левый берег Днепра, высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах, однако несут серьезные потери после отпора ВС России и отступают.

Херсонская область стала регионом РФ в сентябре 2022 года по итогам народного референдума, за воссоединение с Россией проголосовали 87,05% участников.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что ВСУ лишились элитного спецназа при попытке форсировать Днепр. Он подчеркнул, что российские бойцы готовы к любым вызовам и при необходимости дадут решительный отпор противнику.