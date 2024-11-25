Дрон «Баба-яга» атаковал машину скорой в Херсонской области

Украинские боевики несколько раз ударили по автомобилю скорой помощи в Херсонской области с помощью БПЛА «Баба-яга». Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

По его словам, скорая ехала к раненому жителю в село Малая Кардашинка в Голопристанском округе. Беспилотник ВСУ преследовал машину и атаковал ее пять раз. Опытному водителю удалось уклониться от сбросов взрывчатки. Прямых попаданий в автомобиль не было, однако корпус и колеса во многих местах пробило осколками.

«К счастью, члены медицинской бригады успели выскочить из машины и отбежать на безопасное расстояние», — отметил губернатор.

Из-за ЧП со скорой помощью раненый 54-летний житель села скончался — он не дождался медиков. Сальдо добавил, что ВСУ намеренно выбрали в качестве цели автомобиль скорой помощи.

«Нет ни малейших сомнений, что нелюди, управлявшие дроном, отлично видели, что наносят удары по машине с красным крестом и делали это совершенно сознательно, с каким-то варварским издевательством», — подчеркнул он.

Ранее из-за атак украинских боевиков пострадали пять жителей Херсонской области. Военные выпустили более 40 снарядов по населенным пунктам.