Провальной высадке ВСУ на левобережье Днепра нашли объяснение
«Украинская правда»: ВСУ хотели пробиться к Крыму через левый берег Днепра
Украинская армия предприняла попытку высадиться на левом берегу Днепра, чтобы открыть себе дорогу на Крым. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на предоставленные бойцами ВСУ данные и источники в оборонном комитете Верховной рады.
«Конечная задача была — космос: выход на Крым», — отметил военнослужащий из 36-й бригады ВСУ.
По его словам, командование поставило перед военными задачу проломить переднюю линию, которая проходит по находящимся у побережья населенным пунктам. Второго эшелона, подчеркнул украинский солдат, не было. Морпехам поручили преодолеть расстояние в 80 километров вглубь территории, которая уже полтора года находится под контролем ВС России.
Источники указали, что второй, «более приземленной» задачей перед ВСУ поставили расширение херсонского фронта и оттягивание на него российских сил с Запорожского направления.
К провалившейся операции, по информации журналистов, имела отношение Великобритания.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что ВСУ потеряли бойцов элитного спецназа при попытке высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах.