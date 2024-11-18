Украинская армия предприняла попытку высадиться на левом берегу Днепра, чтобы открыть себе дорогу на Крым. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на предоставленные бойцами ВСУ данные и источники в оборонном комитете Верховной рады.

«Конечная задача была — космос: выход на Крым», — отметил военнослужащий из 36-й бригады ВСУ.

По его словам, командование поставило перед военными задачу проломить переднюю линию, которая проходит по находящимся у побережья населенным пунктам. Второго эшелона, подчеркнул украинский солдат, не было. Морпехам поручили преодолеть расстояние в 80 километров вглубь территории, которая уже полтора года находится под контролем ВС России.

Источники указали, что второй, «более приземленной» задачей перед ВСУ поставили расширение херсонского фронта и оттягивание на него российских сил с Запорожского направления.

К провалившейся операции, по информации журналистов, имела отношение Великобритания.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что ВСУ потеряли бойцов элитного спецназа при попытке высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах.