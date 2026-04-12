ВСУ нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз

За время действия режима пасхального перемирия украинская сторона допустила почти две тысячи нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

С 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля российские военнослужащие зафиксировали 1971 нарушение перемирия со стороны ВСУ.

При этом бойцы ВС России строго соблюдают режим прекращения огня с 16:00 11 апреля по приказу президента Владимира Путина.

Ранее стало известно, что во время действия перемирия украинские боевики атаковали Курскую область. Они ударили по заправке в городе Льгове. Пострадали три человека, среди них — годовалый ребенок.

Накануне прекращения огня удар ВСУ убил двух женщин в Любимовке.