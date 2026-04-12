ВСУ нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз
МО зафиксировало 1971 нарушение пасхального режима боевиками ВСУ
За время действия режима пасхального перемирия украинская сторона допустила почти две тысячи нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
С 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля российские военнослужащие зафиксировали 1971 нарушение перемирия со стороны ВСУ.
При этом бойцы ВС России строго соблюдают режим прекращения огня с 16:00 11 апреля по приказу президента Владимира Путина.
Ранее стало известно, что во время действия перемирия украинские боевики атаковали Курскую область. Они ударили по заправке в городе Льгове. Пострадали три человека, среди них — годовалый ребенок.
Накануне прекращения огня удар ВСУ убил двух женщин в Любимовке.