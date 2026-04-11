Удар ВСУ убил двух женщин в Любимовке в канун пасхального перемирия

В Херсонской области две женщины погибли при атаке украинских беспилотников на гражданские автомобили. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в телеграм-канале .

По его словам, дроны ударили по такси в населенном пункте Любимовка, его пассажирки не выжили, водитель ранен. При попадании БПЛА в другой автомобиль также получил ранение водитель, люди в еще двух машинах, атакованных дронами, выжили.

«И все это происходит в канун православного праздника Пасхи и в преддверии перемирия, которое начнется в 16:00. Для нелюдей киевского режима это привычный способ действий», — написал Филипчук.

Глава округа выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он пообещал, что администрация окажет им все необходимые меры поддержки.

Ранее в ДНР при ударах украинских беспилотников погибли два человека, еще семеро пострадали.