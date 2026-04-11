ВСУ нарушили пасхальное перемирие и атаковали Курскую область
Хинштейн: ВСУ ударили по Льгову во время перемирия, пострадал годовалый ребенок
Боевики ВСУ в нарушение пасхального перемирия нанесли удар по заправке в городе Льгове, пострадали три человека, среди них — годовалый ребенок. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
Губернатор уточнил, что несовершеннолетний получил осколочное ранение головы, а у его матери зафиксировали акубаротравму. Мужчину доставили в больницу с ранением бедра.
«Всех направляем в Курскую областную больницу. Подлый удар врага произошел после 16 часов, во время объявленного пасхального перемирия. Наглядное подтверждение, что у украинских нелюдей нет ничего святого», — написал Хинштейн.
С 16:00 в субботу началось объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, Глава государства поручил военным прекратить боевые действия в зоне спецоперации до полуночи 12 апреля. Путин подчеркивал, что бойцы имеют право пресечь провокации со стороны украинских боевиков.