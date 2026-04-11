ВСУ нарушили пасхальное перемирие и атаковали Курскую область

Хинштейн: ВСУ ударили по Льгову во время перемирия, пострадал годовалый ребенок

Боевики ВСУ в нарушение пасхального перемирия нанесли удар по заправке в городе Льгове, пострадали три человека, среди них — годовалый ребенок. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

Губернатор уточнил, что несовершеннолетний получил осколочное ранение головы, а у его матери зафиксировали акубаротравму. Мужчину доставили в больницу с ранением бедра.

«Всех направляем в Курскую областную больницу. Подлый удар врага произошел после 16 часов, во время объявленного пасхального перемирия. Наглядное подтверждение, что у украинских нелюдей нет ничего святого», — написал Хинштейн.