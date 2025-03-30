Командование ВСУ начало цепляться за каждую позицию в Курской области и на границе между Россией и Сумской областью, стягивая туда «все что может». Об этом РИА «Новости» рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — заявил офицер.

Ранее российские штурмовики 22-го МСП захватили огромное количество натовского вооружения ВСУ в ходе боев в Гуеве. В числе трофеев оказались немецкие штурмовые винтовки Haenel MK 556 A2 и бельгийские пулеметы FN MAG.

До этого Минобороны России сообщило об освобождении села Веселовка. Кроме того, бойцы группировки войск «Север» уничтожили более 190 украинских боевиков, а также технику противника, шесть пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов в Сумской области.