29 марта 2025 23:36 Бойцы ВС России захватили в Курской области арсенал бельгийских пулеметов FN MAG Фото: РИА «Новости»
Российские штурмовики 22-го мотострелкового полка захватили в Курской области огромное количество натовского вооружения ВСУ. Об этом
РИА «Новости» офицер группировки войск «Север».
«Ранее такое оружие было все же экзотикой, теперь оно встречается у ВСУ массово», — отметил он.
По словам военнослужащего, захват арсенала стрелкового вооружения западного производства произошел в ходе боев в Гуеве. Среди трофеев оказались бельгийские пулеметы FN MAG и немецкие штурмовые винтовки Haenel MK 556 A2.
Российские солдаты в зоне спецоперации
успешно уничтожают западную технику. Для ударов по американским танкам Abrams и немецким Leopard они используют мины за 200 рублей. За время боевых действий в Курской области противник потерял 402 танка, 290 БТР и 2223 боевые бронированные машины.
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