Российские штурмовики 22-го мотострелкового полка захватили в Курской области огромное количество натовского вооружения ВСУ. Об этом РИА «Новости» офицер группировки войск «Север».

«Ранее такое оружие было все же экзотикой, теперь оно встречается у ВСУ массово», — отметил он.

По словам военнослужащего, захват арсенала стрелкового вооружения западного производства произошел в ходе боев в Гуеве. Среди трофеев оказались бельгийские пулеметы FN MAG и немецкие штурмовые винтовки Haenel MK 556 A2.

Российские солдаты в зоне спецоперации успешно уничтожают западную технику. Для ударов по американским танкам Abrams и немецким Leopard они используют мины за 200 рублей. За время боевых действий в Курской области противник потерял 402 танка, 290 БТР и 2223 боевые бронированные машины.