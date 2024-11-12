Артиллеристы отдельного батальона специального назначения «АрБат» добровольческого корпуса заметили в районе населенного пункта Плехово Курской области мирных жителей, которые находятся рядом с военной техникой Вооруженных сил Украины. украинске военные используют людей в качестве щита, рассказал РИА «Новости» командир артрасчета с позывным Шани.

«Цель была БМП противника, сегодня не получилось поработать. Нам передали, что в районе цели находятся мирные жители, поэтому мы сворачиваем работу и уходим в укрытие», — сообщил командир.

Помимо того, что украинские боевики используют мирных жителей Курской области в качестве живого щита, размещая свои орудия и технику рядом с жилыми домами, они также наносят удары по населенным пунктам, из которых были вынуждены отступить.

Ранее в Сумской области нашли 13 россиян, похищенных из Курской области. Сейчас российская и украинская стороны ведут переговоры об их возвращении на родину.

Накануне стало известно, что ВСУ провели шесть неудачных контратак под Курском и потеряли до 70 человек. Российские подразделения предотвратили новую попытку прорыва и продолжили наступательные действия.