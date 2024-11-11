Начались переговоры о возвращении 13 похищенных из Курской области россиян

В Сумской области нашли 13 россиян, похищенных из Курской области. Сейчас российская и украинская стороны ведут переговоры об их возвращении на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее процитировал ТАСС .

«У нас есть достоверные сведения о 13 граждан Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область», — подчеркнула она.

Ранее омбудсмен обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь отыскать людей, вывезенных из Курской области. Она предложила ему узнать местонахождение россиян и при возможности посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся. Москалькова также рассказала, что получила множество писем от родственников похищенных.