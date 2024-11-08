Российские военные предотвратили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область

Бойцы группировки войск «Север» предотвратили попытку прорыва украинских войск в Курскую область у поселка Новый Путь и отразили 11 контратак противника. Об этом сообщило Минобороны .

«Подразделения группировки предотвратили попытку прорыва противника через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь. Также они отразили 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка, Николаево-Дарьино, Малая Локня, Зеленый Шлях и Дарьино», — заявили в ведомстве.

В результате атаки ВСУ лишились до 80 человек убитыми и ранеными, четырех автомобилей, четырех боевых бронированных машин, двух боевых машин пехоты и двух танков. Также двое украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее стало известно, что почти 50 украинских военных сдались в плен ВС России в течение прошлой недели, отмечали «Известия».