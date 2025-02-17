Бойцы ВСУ минировали тела мирных жителей, убитых ими в Авдеевке в ДНР. Об этом рассказал замкомандира мотострелкового батальона 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» лейтенант Артем Алексенцев с позывным Крестик, сообщило ИА Regnum .

«Боевики минировали тела гражданских, пытались скрыть следы своих преступлений», — сказал он.

Замкомандира участвовал в освобождении Авдеевки год назад. Украинские боевики обстреливали Донецк из этого населенного пункта.

Алексенцев добавил, что саперы уже обезвредили все мины, а группы эвакуации передали тела погибших мирных жителей медицинским службам.

В конце января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один из боевиков ВСУ, захваченный в плен, признался в убийстве больше 20 человек в селе Русское Поречное. От их рук пострадали беззащитные мирные жители.

Ранее командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что российские военные уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ, которые избивали и пытали русского солдата, а потом убили и распяли.