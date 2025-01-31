Украинских военнослужащих, устроивших бойню в селе Русское Поречное, нужно наказать по всей строгости. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«На допросе один из боевиков, которого захватили наши бойцы, признался в чудовищных зверствах. Он рассказал, что вместе со своими сослуживцами убил больше 20 человек. Мирных, ни в чем не повинных, беззащитных», — написал Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что следователи завели уголовное дело за террористический акт, повлекший за собой смерть. Он призвал наказать преступников по всей строгости и сравнил их с немецкими нацистами, которые пытали людей во время Великой Отечественной войны.

«Страшно, что сегодня это повторяется на нашей земле. <…> Убежден, что каждого преступника, который принес на нашу землю смерть и геноцид, ждет международный трибунал», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее пленный боевик ВСУ Евгений Фабрисенко рассказал, как сопротивлялись убитые в Курской области мужчины. Погибшие боролись за жизнь до последнего.