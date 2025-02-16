ВС РФ уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ, которые распяли российского военнопленного после пыток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Во время попытки наступления ВСУ в Курской области в начале января операторы дронов из группы «Аида» заметили в лесополосе украинский блиндаж. Они стали свидетелями жуткой сцены.

«Мы наблюдали за тем, как они вытащив бойца, пытали его, избивали, резали и в итоге замучили и убили», — рассказал командир.

Он показал кадры, снятые дроном перед уничтожением солдат ВСУ. На них запечатлен распятый военный. Палачи прибили его руки к земле. Спасти пленного бойца не успели, но отомстили за его гибель, уничтожив украинских противников.

Во время боев в Часовом Яре украинские военные пытались уничтожить подвал с мирными жителями. Когда люди пытались убежать, их обстреливали минами, выпущенными с беспилотников. Жертвами ударов стали восемь человек.