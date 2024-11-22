Лучшие части украинской армии в зоне специальной военной операции удалось перемолоть. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, которого процитировала пресс-служба ведомства.

«[Вы] перемололи здесь лучшие части. <…> Сорвали, по сути дела, всю кампанию [ВСУ] 2025 года», — заявил министр, обращаясь к военнослужащим группировки войск «Север» на их командном пункте.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военные окружили и уничтожили заблокированную группировку украинских боевиков в лесном массиве Ольговская Роща в Курской области. За последние сутки этой операции противник потерял более 400 солдат и офицеров, а также множество техники. До этого ВСУ пытались прорваться из окружения, но лишь несли значительные потери. Эта территория входит в зону ответственности именно «Севера».