Минобороны: за неделю ВСУ лишились почти 14 тысяч человек в зоне СВО

Украинская армия в течение прошлой недели потеряла 14 тысяч человек на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«За неделю Украина потеряла на всех направлениях специальной военной операции 13 860 военнослужащих», — заявили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, в зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ лишились до 530 человек, «Центра» — более 2680, в зоне «Юга» — свыше 3845, «Запада» — более 3210, «Севера» — до 2620 военных.

Также в Минобороны заявили, что бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. Также ВС России освободили Ильинку, Новоалексеевку, Новоселидовку и Ленинское в республике.

Министр обороны Андрей Белоусов 22 ноября отмечал, что ВС России уже перемололи лучшие части ВСУ в зоне специальной военной операции.