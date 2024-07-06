ВС РФ уничтожили ударами «Искандеров» два комплекса Patriot ВСУ под Одессой

Российские военные уничтожили еще две пусковые установки зенитно-ракетные комплекса Patriot ВСУ в Одесской области. Кадры работы ВС РФ появились в распоряжении «Известий» .

Установки Patriot уничтожили с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в районе населенного пункта Южный. Бойцы ВС РФ также ликвидировали украинскую радиолокационную станцию «Жираф».

До этого российское Минобороны опубликовало видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области. Боевую задачу выполнил расчет «Искандера-М».

Ранее в Германии негативно отреагировали на размещение самолетов Су-28 близко к линии фронта. По мнению журналистов, Украине дорого обойдется ошибка командования ВСУ, так как после атаки ВС РФ ему придется сократить использование аэропорта Миргород.

В начале июля Минобороны РФ выложило кадры группового удара расчетов ОТРК «Искандер-М» по стоянке самолетов ВСУ в Полтавской области. Российские военные уничтожили два истребителя Су-27, еще два самолета получили повреждения.