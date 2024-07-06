Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300

Российские военные ликвидировали позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских боевиков в Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчет комплекса „Искандер-М“ нанес ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в результате удара ракета также ликвидировала личный состав зенитно-ракетных расчетов, автомобильный транспорт, кабину боевого управления и две пусковые установки С-300.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и двум военным предприятиям на территории Украины. Кроме того, они ликвидировали самолет МиГ-29 воздушных сил противника.

Также в Сеть утекли переговоры пилотов ВКС России, попавших под атаку Patriot.