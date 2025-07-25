Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на стоянку возле Запорожской АЭС

Дрон ВСУ сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба ядерного объекта.

По ее данным, из-за атаки пострадали семь гражданских автомобилей. Также в результате ЧП загорелся сухостой на прилегающей к парковке территории, рядом с теплотрассой.

В результате взрыва никто не пострадал, на место прибыли сотрудники МЧС.

«Важно отметить, что Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена», — добавили в пресс-службе.

Ранее украинские боевики попытались ударить по учебно-тренировочному центру ЗАЭС. Атаку зафиксировали на расстоянии примерно 250 метров от первого энергоблока станции.

Представители объекта отметили, что с помощью уникального тренажера реакторного зала сотрудники повышают квалификацию, отрабатывая действия в нештатных ситуациях.