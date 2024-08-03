ВСУ атаковали склады в Ростовской области

Голубев: складские объекты повреждены в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку БПЛА по Ростовской области. Повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

«Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания», — написал он.

По словам Голубева, информация о пострадавших и раненых уточняется.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на севере Ростовской области. Обошлось без пострадавших.

Также стало известно о массированном ударе украинских БПЛА в Орловской области. ВСУ дважды атаковали многоэтажный жилой дом. Среди жильцов пострадавших нет.

Утром 2 августа украинские боевики атаковали Курскую область и Краснодарский край беспилотниками. Силы ПВО уничтожили над Кубанью четыре дрона.