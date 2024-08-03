В многоэтажку под Орлом врезались два беспилотника

Shot: ВСУ нанесли двойной удар по многоэтажке под Орлом в одно и то же место

Вооруженные силы Украины дважды атаковали многоэтажный жилой дом в Орловской области. Удары произошли с разницей в несколько минут, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, первый взрыв прозвучал примерно около 01:05. Второй беспилотник прилетел «почти в то же самое место» спустя пять-семь минут. Повреждения зафиксировали в квартирах на нескольких верхних этажах многоэтажного дома.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что ВСУ устроили массированную атаку по Орловской области. Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника. Также глава региона уточнил, что два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Возгорание в доме локализовали. Среди жильцов никто не пострадал.