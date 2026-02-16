ВСУ атаковали Севастополь, в городе работает ПВО

Подразделения ПВО России отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес», — сообщил глава региона.

Развожаев напомнил о правилах безопасности при атаке ВСУ.

В ночь на воскресенье, 15 февраля, украинские беспилотники атаковали Сочи. Мэр города Андрей Прошунин назвал ночную атаку одной из самых продолжительных и массированных. Над акваторией Черного моря российские зенитчики сбили десятки вражеских дронов.

Атаке ВСУ в ночь на 15 февраля подвергся атаке весь Краснодарский край. Повреждения зафиксировали в Темрюкском районе, в Сочи и Анапе. Самая сложная ситуация в поселке Волна под Анапой. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.